Спецотряд задержал подозреваемых в ограблении бизнесмена на 6 тыс. евро в Москве

Двое мужчин ограбили бизнесмена на 6 тысяч евро на северо-западе Москвы , их задержали сотрудники специального отряда быстрого реагирования и полицейские, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию обратился заместитель директора одной из столичных фирм и заявил о вымогательстве. В ходе проверки установлено, что на улице Маршала Прошлякова двое неизвестных, подсев в автомобиль к заявителю, угрожая последнему применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, открыто похитили у него наручные часы, денежные средства в сумме 6 тысяч евро и скрылись.

«Материальный ущерб составил около 1,01 миллиона рублей. На 79 километре МКАД сотрудниками 19 отдела 6 ОРЧ УУР ГУ МВД России по Москве, сотрудниками СОБР ГУ ФС ВНГ РФ по Москве задержаны два человека, которые изобличены в совершении указанного преступления», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.