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Спецотряд задержал подозреваемых в ограблении бизнесмена на 6 тыс. евро в Москве
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Спецотряд задержал подозреваемых в ограблении бизнесмена на 6 тыс. евро в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Двое мужчин ограбили бизнесмена на 6 тысяч евро на северо-западе Москвы, их задержали сотрудники специального отряда быстрого реагирования и полицейские, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию обратился заместитель директора одной из столичных фирм и заявил о вымогательстве. В ходе проверки установлено, что на улице Маршала Прошлякова двое неизвестных, подсев в автомобиль к заявителю, угрожая последнему применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, открыто похитили у него наручные часы, денежные средства в сумме 6 тысяч евро и скрылись.
«Материальный ущерб составил около 1,01 миллиона рублей. На 79 километре МКАД сотрудниками 19 отдела 6 ОРЧ УУР ГУ МВД России по Москве, сотрудниками СОБР ГУ ФС ВНГ РФ по Москве задержаны два человека, которые изобличены в совершении указанного преступления», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.
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