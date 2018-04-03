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Генеральный директор строительной компании задолжал сотрудникам более 15 млн рублей
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Генеральный директор строительной компании задолжал сотрудникам более 15 млн рублей 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото nnovgorod.sledcom.ruГенеральный директор строительной компании задолжал сотрудникам более 15 млн рублейСледователями СО ЗАТО г. Саров СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора предприятия в невыплате заработной платы. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, с января по сентябрь 2017 года генеральный директор предприятия по производству технологического оборудования в полном объеме не выплачивал заработную плату сотрудникам. Всего задолженность по заработной плате перед 115 работниками превысила 15 миллионов 934 тысячи рублей.
В рамках расследования уголовного дела следователями СК предприняты исчерпывающие меры для возмещения всей задолженности по заработной плате работникам строительной организации. Задолженность перед работниками в сумме свыше 15 миллионов рублей погашена. Причиненный потерпевшим вред возмещен в полном объеме.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для назначения меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа.
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