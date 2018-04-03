Генеральный директор строительной компании задолжал сотрудникам более 15 млн рублей

По версии следствия, с января по сентябрь 2017 года генеральный директор предприятия по производству технологического оборудования в полном объеме не выплачивал заработную плату сотрудникам. Всего задолженность по заработной плате перед 115 работниками превысила 15 миллионов 934 тысячи рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями СК предприняты исчерпывающие меры для возмещения всей задолженности по заработной плате работникам строительной организации. Задолженность перед работниками в сумме свыше 15 миллионов рублей погашена. Причиненный потерпевшим вред возмещен в полном объеме.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для назначения меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа.