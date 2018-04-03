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Пациента московской больницы мог убить его сосед по палате
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Пациента московской больницы мог убить его сосед по палате 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Установлен подозреваемый в убийстве пациента московской больницы — это его сосед по палате, которому тот мешал спать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Бездыханное тело мужчины нашли в его палате сегодня утром. По предварительным данным, его убили двумя ударами ножа.
"Следователи установили подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Им оказался сосед по палате 1948 года рождения, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать", — сказала Иванова.
Расследование продолжается.
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