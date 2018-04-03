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Житель Отрадненского района под видом родителя обворовывал детские сады
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Житель Отрадненского района под видом родителя обворовывал детские сады 

Новая Кубань 58 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 апр. — Новая Кубань. Злоумышленник причастен к 5 эпизодам краж в детских садах Армавира. Мужчина действовал по одному сценарию: он приходил в дошкольное учреждение и представлялся родителем одного из детей. Усыпив бдительность воспитателей, мошенник похищал принадлежащие им сумки, мобильные телефоны, деньги и банковские карты. Общий ущерб от действий молодого человека составил 20 тысяч рублей.
В полиции вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Отрадненского района. Он был задержан на одной из улиц Армавира.
В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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