Житель Отрадненского района под видом родителя обворовывал детские сады

Краснодар . 3 апр. — Новая Кубань. Злоумышленник причастен к 5 эпизодам краж в детских садах Армавира . Мужчина действовал по одному сценарию: он приходил в дошкольное учреждение и представлялся родителем одного из детей. Усыпив бдительность воспитателей, мошенник похищал принадлежащие им сумки, мобильные телефоны, деньги и банковские карты. Общий ущерб от действий молодого человека составил 20 тысяч рублей.

В полиции вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Отрадненского района. Он был задержан на одной из улиц Армавира.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.