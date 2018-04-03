В Брянской области вынесен приговор по факту торговли фальсифицированными алкоголем и табаком

Сотрудниками полиции в ходе проведенных обысков из торговых и гаражных помещений, расположенных в Погарском районе Брянской области , изъята немаркированная алкогольная продукция на сумму более 2 160 000 рублей и табачные изделия стоимостью более 13 700 000 рублей. Уголовное дело расследовалось Следственным управлением УМВД России по Брянской области. В ходе расследования установлена причастность двоих жителей Погарского района, 1972 и 1978 г.р., к незаконному обороту контрафактной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере. Кроме того, подозреваемые неоднократно незаконно использовали для маркировки алкогольной продукции товарные знаки известных брендов. Причиненный правообладателям ущерб составил более 490 000 рублей. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 6 статьи 171.1 и части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решением Погарского районного суда Брянской области обвиняемый приговорен к лишению свободы сроком 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима . Также мужчина должен выплатить штраф в сумме 500 000 рублей. Его подельница приговорена к лишению свободы условно сроком на 1 год, а также к штрафу в размере 200 000 рублей.