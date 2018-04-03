Ещё
В Брянской области вынесен приговор по факту торговли фальсифицированными алкоголем и табаком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Брянской области вынесен приговор по факту торговли фальсифицированными алкоголем и табаком 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками полиции в ходе проведенных обысков из торговых и гаражных помещений, расположенных в Погарском районе Брянской области, изъята немаркированная алкогольная продукция на сумму более 2 160 000 рублей и табачные изделия стоимостью более 13 700 000 рублей.
Уголовное дело расследовалось Следственным управлением УМВД России по Брянской области. В ходе расследования установлена причастность двоих жителей Погарского района, 1972 и 1978 г.р., к незаконному обороту контрафактной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере.
Кроме того, подозреваемые неоднократно незаконно использовали для маркировки алкогольной продукции товарные знаки известных брендов. Причиненный правообладателям ущерб составил более 490 000 рублей.
Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 6 статьи 171.1 и части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Решением Погарского районного суда Брянской области обвиняемый приговорен к лишению свободы сроком 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также мужчина должен выплатить штраф в сумме 500 000 рублей. Его подельница приговорена к лишению свободы условно сроком на 1 год, а также к штрафу в размере 200 000 рублей.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Во Владивостоке полицейские раскрыли серию квартирных краж на три миллиона рублей В Новгородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничествах в сети Интернет В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту присвоения 350 тысяч рублей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя117
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт242
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами102
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ102
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»466
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение