На трассе в Пензенской области задержали угнанный автомобиль

В Шемышейском районе Пензенской области участковые задержали подозреваемого в угоне автомобиля. С заявлением в местное отделение полиции обратился 36-летний сельчанин. Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов , что днем в селе Старое Назимкино неизвестные лица угнали его автомобиль марки ВАЗ-2115 1999 года выпуска. Вазовскую легковушку владелец припарковал возле своего дома.

Стражам порядка удалось выйти на след предполагаемого угонщика.

«Участковые уполномоченные полиции по подозрению в совершении преступления на 29-ом километре автодороги «Пенза-Лопатино» задержали разыскиваемую машину под управлением 37-летнего жителя Шемышейки, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Машина возращена владельцу», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.

По факту неправомерного завладения транспортным средством правоохранители возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее пензенские полицейские нашли похищенный автомобиль в пункте приема металлолома.