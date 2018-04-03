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На трассе в Пензенской области задержали угнанный автомобиль
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На трассе в Пензенской области задержали угнанный автомобиль 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Шемышейском районе Пензенской области участковые задержали подозреваемого в угоне автомобиля. С заявлением в местное отделение полиции обратился 36-летний сельчанин. Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что днем в селе Старое Назимкино неизвестные лица угнали его автомобиль марки ВАЗ-2115 1999 года выпуска. Вазовскую легковушку владелец припарковал возле своего дома.
Стражам порядка удалось выйти на след предполагаемого угонщика.
«Участковые уполномоченные полиции по подозрению в совершении преступления на 29-ом километре автодороги «Пенза-Лопатино» задержали разыскиваемую машину под управлением 37-летнего жителя Шемышейки, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Машина возращена владельцу», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
По факту неправомерного завладения транспортным средством правоохранители возбудили уголовное дело.
Напомним, ранее пензенские полицейские нашли похищенный автомобиль в пункте приема металлолома.
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