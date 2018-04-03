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Ночью в московской больнице зарезали пациента
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Ночью в московской больнице зарезали пациента 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ночью в общей палате 51-й больницы у Филевского парка на западе Москвы зарезали пациента. Тело 61-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями было обнаружено утром 3 апреля. Всю ночь в палате находились и другие пациенты стационара.
На месте происшествия в больнице на улице Алябьева работают следователи, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Юлия Иванова. Мотивы убийцы или убийц выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России ("Убийство"). Наказание по этой статье предполагает до 15 лет заключения.
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