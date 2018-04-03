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Отрезавший коллеге голову свердловчанин пошел под суд
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Отрезавший коллеге голову свердловчанин пошел под суд 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Алапаевский горсуд передано уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено вечером 7 января в одной из деревень Алапаевского района. Обвиняемый с 49-летним коллегой занимался заготовкой дров. После работы мужчины решили выпить. Во время застолья разгорелась ссора, переросшая в драку.
Злоумышленник схватил работающую бензопилу и приставил ее к шее обидчика, едва не обезглавив его полностью.
О случившемся обвиняемый рассказал родственникам, а те вызвали полицию.
Ранее по теме: Уральский потрошитель отрезал голову приятелю бензопилой
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