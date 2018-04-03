Три волгоградца попались на фиктивной регистрации гостей из Узбекистана

Фиктивная прописка гостей из Узбекистана стала поводом для возбуждения уголовного дела сразу на трех жителей Советского района Волгограда . Гостеприимные горожане прописали в общей сложности в своих жилищах 18 гастарбайтеров, но койко-места не дали ни одного.

— Проверка показала, что 40-летний житель поселка Горьковский поставил на миграционный учет в однокомнатной квартире своей сожительницы сразу шесть граждан Узбекистана, — рассказали V1.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области . — При этом фактически иностранцы у женщины не проживали. По такой же схеме еще два жителя Советского района поставили на миграционный учет по месту своей регистрации 12 граждан Узбекистана и Азербайджана . Но, фактически, ни одному из них, квартир для проживания не предоставили. По всем трем выявленным махинациям возбуждено уголовное дело.

По словам старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, сейчас следственные органы региона расследуют около 80 уголовных дел, возбужденных за фиктивную постановку на учет иностранцев в волгоградских квартирах. Максимально, таким волгоградцам грозит до трех лет колонии или штраф от ста до пятисот тысяч рублей.