В Приморье осудят иностранца за перевозку наркотика в перчатке

Он вёз «синтетику».

Следователем отдела МВД России по Октябрьскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в незаконном перемещении наркотиков через таможенную границу.

В ходе следствия установлено: в ноябре 2017 года 42-летний мужчина, достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации запрещен незаконный оборот наркотических средств, находясь на пункте пропуска «Полтавка» Уссурийской таможни, расположенном в Октябрьском районе Приморского края , незаконно перевозил через таможенную границу Таможенного союза на грузовике «ФАВ» в находящейся при нем перчатке вещество, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством синтетического ряда метамфетамином (первитином).

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 299.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Контрабанда наркотических средств).

Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Законодательством Российской Федерации за контрабанду наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Октябрьскому району.