Во Владивостоке осудят женщину за ограбление пенсионерки

Ранее обвиняемая уже была осуждена за тяжкие преступления.

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-ки К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

По версии следствия, преступление совершено в феврале т.г. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из корыстных побуждений, фигурантка под надуманным предлогом пришла к одинокой пожилой женщине.

Толкнув руками входную дверь, ей удалось разорвать защитную дверную цепь. Незаконно проникнув в жилище потерпевшей, злоумышленница закрыла рукой ее рот, при этом второй рукой достала кошелек из сумки, находившейся рядом.

После этого фигурантка скрылась с места преступления, причинив потерпевшей в общей сложности ущерб на сумму свыше 12 тыс. рублей.

В ходе расследования установлено, что обвиняемая уже ранее отбывала наказание за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе кражи и грабежа.