Ещё
Во Владивостоке осудят женщину за ограбление пенсионерки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке осудят женщину за ограбление пенсионерки 

Prim.News 1 час назад
Ранее обвиняемая уже была осуждена за тяжкие преступления.
Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-ки К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).
По версии следствия, преступление совершено в феврале т.г. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из корыстных побуждений, фигурантка под надуманным предлогом пришла к одинокой пожилой женщине.
Толкнув руками входную дверь, ей удалось разорвать защитную дверную цепь. Незаконно проникнув в жилище потерпевшей, злоумышленница закрыла рукой ее рот, при этом второй рукой достала кошелек из сумки, находившейся рядом.
После этого фигурантка скрылась с места преступления, причинив потерпевшей в общей сложности ущерб на сумму свыше 12 тыс. рублей.
В ходе расследования установлено, что обвиняемая уже ранее отбывала наказание за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе кражи и грабежа.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке на девушку напал грабитель с газовым баллончиком За убийство 9-летней девочки приморец получил пожизненный срок В Приморье осудят семь человек за организацию занятия проституцией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя118
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт244
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами104
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ109
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»468
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение