В Петербурге задержаны пятеро наркосбытчиков, торговавших через мессенджер «закладками»

Ленинградской области. В Невском районе северной столицы полиция задержала пятерых граждан, которые подозреваются в серии преступлений по части оборота наркотиков. Следователи считают, что они в составе организованной группы осуществляли бесконтактный сбыт наркотического средства через тайники-закладки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Связь с покупателями была налажена с помощью мессенджера. При обысках на квартирах обнаружено наркотическое средство общим весом 15 граммов, банковский карты, наличные деньги, средства мобильной связи и другие технические средства. Четверо подозреваемых арестованы, один — под подпиской о невыезде.