Ещё
В Петербурге задержаны пятеро наркосбытчиков, торговавших через мессенджер «закладками»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге задержаны пятеро наркосбытчиков, торговавших через мессенджер «закладками» 

Интересант 1 час назад
В Невском районе северной столицы полиция задержала пятерых граждан, которые подозреваются в серии преступлений по части оборота наркотиков. Следователи считают, что они в составе организованной группы осуществляли бесконтактный сбыт наркотического средства через тайники-закладки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Связь с покупателями была налажена с помощью мессенджера. При обысках на квартирах обнаружено наркотическое средство общим весом 15 граммов, банковский карты, наличные деньги, средства мобильной связи и другие технические средства. Четверо подозреваемых арестованы, один — под подпиской о невыезде.
Интересант: последние новости
Следственный комитет: Цепочка лиц, причастных к осуществлению теракта в петербургском метро установлена и «находится в работе» В Петербурге двух налоговых чиновников обвиняют в получении четырех миллионов рублей взятки Фигурантов дела о продаже килограммового изумруда в Екатеринбурге суд отпустил на свободу
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя118
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт244
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами104
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ109
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»468
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение