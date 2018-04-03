В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту присвоения 350 тысяч рублей.

Следователем Следственного управления УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия установлено, что в феврале 2017 года 44-летняя кассир одного из финансовых учреждений Новосибирска получила для пересчета денежные средства в сумме свыше 5 миллионов рублей. При формировании одной из пачек банкнот она не доложила 350 тысяч рублей, забрав их себе. В ноябре при пересчете денежных средств недостача была обнаружена. Представители финансового учреждения обратились в полицию.

Как впоследствии установили сотрудники полиции, похищенные денежные средства 44-летняя женщина потратила на личные нужды.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 6 лет.