Серийного грабителя задержали в Протвино

Полицейские задержали 30-летнего уроженца Средней Азии, подозреваемого в совершении серии квартирных краж.

Полицейские установили, что задержанный проникал в квартиры, вскрывая двери, и похищал деньги и ювелирные украшения. По адресу временного проживания злоумышленника обнаружили часть похищенного имущества и инструменты, поясняется в материале.

Начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова рассказала, что задержанный совершил 15 аналогичных краж. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.