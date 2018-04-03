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Серийного грабителя задержали в Протвино
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Серийного грабителя задержали в Протвино 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Полицейские задержали 30-летнего уроженца Средней Азии, подозреваемого в совершении серии квартирных краж.
Полицейские установили, что задержанный проникал в квартиры, вскрывая двери, и похищал деньги и ювелирные украшения. По адресу временного проживания злоумышленника обнаружили часть похищенного имущества и инструменты, поясняется в материале.
Начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова рассказала, что задержанный совершил 15 аналогичных краж. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.
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