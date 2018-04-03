В Екатеринбурге шпион хотел передать за границу секретные карты 

Сотрудники ФСБ России по Свердловской области при помощи коллег из Омской области, Республики Крым и Севастополя провели операцию по задержанию группы шпионов, которые собирались передать за границу секретные материалы.
В преступной группировке состояли трое граждан из Екатеринбурга, Симферополя и Омска, а также гражданин Украины. При обыске у них дома были найдены карты генерального штаба Вооруженных сил РФ. Данная информация является секретной, злоумышленники хотели передать ее другому государству. Благодаря действиям ФСБ передачу удалось предотвратить.
Все пойманные шпионы признали свою вину, они получили предостережения о возбуждении уголовных дел за госизмену и шпионаж.