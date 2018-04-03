Голого мужчину 30-35 лет задержали на улице Краснодара

Голый мужчина 30-35 лет разгуливал по Краснодару

2 апреля в 18.00 сотрудникам Росгвардии местные жители сообщили о том, что на улице Школьной видели обнаженного мужчину.

Когда нарушителя порядка задержали, он оказался в неадекватном состоянии. Но от медицинского освидетельствования отказался. В отношении гражданина, которому на вид 30-35 лет, завели два административных дела: о хулиганстве и об отказе проходить медицинское освидетельствование. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина не имеет постоянного места жительства. А по улице гулял в подобном виде, потому что «ему так хотелось».