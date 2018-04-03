В Армавире грабитель обворовывал воспитателей детских садов

В течение нескольких месяцев в полицию Армавира поступило 5 сообщений о кражах из дошкольных учреждений.

Злоумышленник действовал наверняка. Во всех случаях он представлялся родителем воспитанников и похищал из мест хранения имущество воспитателей, В списке украденных вещей оказались дамские сумки, мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Таким образом, он нанес потерпевшим ущерб в сумме более 20 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность предполагаемого преступника. Ранее судимый 27-летний житель Отрадненского района был задержан на улице в Армавире.