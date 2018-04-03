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В Саратове командир полка ДПС хлопоты о женщине попал под статью
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В Саратове командир полка ДПС хлопоты о женщине попал под статью 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове полицейского подозревают в превышении должностных полномочий.
Как сообщили АиФ-Саратов в региональном СУ СКР, летом 2017 года командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Саратову приказал подчиненному закрыть административное дело в отношении его знакомой.
Гражданка, за которую хлопотал правоохранитель, нарушила нарушила правила дорожного движения.
По материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ возбудили уголовное дело. Сейчас проводится проверка и следствие, если виновность будет доказана, то сотрудника уволят из органов внутренних дел.
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