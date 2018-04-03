Двоих мужчин арестовали в Москве за систематическое финансирование ИГИЛ

Суд в столице заключил под стражу двоих обвиняемых в финансировании запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц, вступили в преступный сговор, направленный на обеспечение денежными средствами незаконного вооруженного формирования, имеющего структуру, систему подчиненности и материальное обеспечение — международную террористическую организацию ИГИЛ, действующую в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, а именно в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений террористического характера. Для этого систематически переводили денежные средства на расчетные счета участников запрещенной организации», — пояснила собеседница агентства.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о финансировании террористической деятельности, фигурантов арестовали. По словам Ю. Ивановой, с ходе расследования дела сотрудники СК для получения интересующей информации направили запросы о правовой помощи в иностранные государства.