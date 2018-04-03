Жителю Кубани грозит до пяти лет за намеренный наезд машиной на щенков

Как считают органы предварительного расследования, в январе мужчина специально привез и выбросил на обочину дороги щенков и, будучи за рулем, совершил на них наезд. В результате двое щенков погибли.

По данным ГП, прокуроры добились возбуждения уголовного дела после публикаций о жестоком обращении с животными, выявленных в ходе интернет-мониторинга. Мужчина обвиняется по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение в отношении нескольких животных».

"Уголовное дело направлено в Горячеключевской городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает различные виды наказания, вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет", — говорится в сообщении ГП РФ

В конце 2017 года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.