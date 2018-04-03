Державший в плену знакомую вартовчанин получил срок

Нижневартовске вынесли приговор местному жителю, который в январе 2017 года похитил знакомую и два дня удерживал ее в плену. На ближайшие 6 лет и 6 месяцев вартовчанин сам лишен свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Югры

В суде было доказано, что мужчина избил девушку и с 27 по 28 января удерживал ее в квартире. Пленнице, чтобы спастись, пришлось выпрыгнуть в окно с третьего этажа. Она получила тяжелые травмы.

Вынося приговор, служитель Фемиды учел также «алкогольное» прошлое подсудимого. Вартовчанин дважды попадался нетрезвым за рулем автомобиля. К основному сроку добавили два года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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