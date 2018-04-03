Ещё
Державший в плену знакомую вартовчанин получил срок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Державший в плену знакомую вартовчанин получил срок 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Нижневартовске вынесли приговор местному жителю, который в январе 2017 года похитил знакомую и два дня удерживал ее в плену. На ближайшие 6 лет и 6 месяцев вартовчанин сам лишен свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Югры.
В суде было доказано, что мужчина избил девушку и с 27 по 28 января удерживал ее в квартире. Пленнице, чтобы спастись, пришлось выпрыгнуть в окно с третьего этажа. Она получила тяжелые травмы.
Вынося приговор, служитель Фемиды учел также «алкогольное» прошлое подсудимого. Вартовчанин дважды попадался нетрезвым за рулем автомобиля. К основному сроку добавили два года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Также по теме: В Нижневартовске мужчина 3 дня держал знакомую в плену
Уралинформбюро: последние новости
Высокопоставленный челябинский полицейский 10 лет брал мзду с мигрантов Главного полицейского Нефтеюганска отправили в СИЗО Племянник замминистра обороны России получил условный срок за мошенничество
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность402
Киевский прокурор появился на телевидении голым117
НАТО отказала в визах российским дипломатам94
Сложный тест про изделие №27
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение