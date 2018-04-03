«Караул!» У женщины из Каргаполья украли пластиковую бутылку с монетами

В дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Каргаполья. Женщина рассказала, что ее дом ограбили.

Убедившись, что хозяйка ушла, вор взломал замок и проник в жилище. Он унес 2,5-литровую пластиковую бутылку, наполненную монетами номиналом по 10 рублей, и другое имущество. Общая сумма ущерба была оценена в 45 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный. Мужчина сознался в совершении преступления и вернул часть похищенного.

МВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Вору грозит до семи лет лишения свободы.

Не так давно «ФедералПресс» писал, что в Кургане воры распилили чужой гараж и сдали его на металлолом.

Фото: pixabay.com