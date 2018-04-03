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«Караул!» У женщины из Каргаполья украли пластиковую бутылку с монетами
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«Караул!» У женщины из Каргаполья украли пластиковую бутылку с монетами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Каргаполья. Женщина рассказала, что ее дом ограбили.
Убедившись, что хозяйка ушла, вор взломал замок и проник в жилище. Он унес 2,5-литровую пластиковую бутылку, наполненную монетами номиналом по 10 рублей, и другое имущество. Общая сумма ущерба была оценена в 45 тысяч рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный. Мужчина сознался в совершении преступления и вернул часть похищенного.
МВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Вору грозит до семи лет лишения свободы.
Не так давно «ФедералПресс» писал, что в Кургане воры распилили чужой гараж и сдали его на металлолом.
Фото: pixabay.com
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