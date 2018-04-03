Под следствие попадут череповчане, напавшие с ножом на прохожего

Жертвой нетрезвых череповчан стал 37-летний мужчина. Один из нападавших нанес ножевое ранение в шею прохожему.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, ЧП произошло 1 апреля в Заягорбском районе города металлургов. Около 15 часов правоохранителям поступило сообщение, что ранен мужчина. Как оказалось, к пострадавшему подошли двое нетрезвых череповчан, один из них ударил по касательной его ножом в шею, дальше преступники бросились бежать. Несмотря на рану, мужчина смог дать представителям вневедомственной охраны подробное описание нападавших.

Одного из них нашли неподалеку от места происшествия. Им оказался 34-летний местный житель. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.