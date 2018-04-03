Ещё
Под следствие попадут череповчане, напавшие с ножом на прохожего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под следствие попадут череповчане, напавшие с ножом на прохожего 

Вологда.рф 42 минуты назад
Фото: Медиа-центр
Жертвой нетрезвых череповчан стал 37-летний мужчина. Один из нападавших нанес ножевое ранение в шею прохожему.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, ЧП произошло 1 апреля в Заягорбском районе города металлургов. Около 15 часов правоохранителям поступило сообщение, что ранен мужчина. Как оказалось, к пострадавшему подошли двое нетрезвых череповчан, один из них ударил по касательной его ножом в шею, дальше преступники бросились бежать. Несмотря на рану, мужчина смог дать представителям вневедомственной охраны подробное описание нападавших.
Одного из них нашли неподалеку от места происшествия. Им оказался 34-летний местный житель. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Вологда.рф: последние новости
В колонию строгого режима отправятся двое жителей Бабаева за интим с подростком Жители Тамбовской области изнасиловали сокольчанку и напали на полицейских Тело убитого мужчины нашли на свалке в Кичменгском Городке
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей286
НАТО отказала в визах российским дипломатам257
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом115
Тюрьма помогла Рыбке31
Названа причина развития особо злостного рака2
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение