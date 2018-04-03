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Двух москвичей арестовали за отправку денег боевикам ИГ*
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Двух москвичей арестовали за отправку денег боевикам ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
Двух москвичей арестовали за отправку денег боевикам "Исламского государства"* — СК РФ
РИА Новости / Динамика дня  * Террористическая организация, запрещена в России
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