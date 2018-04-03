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Подрядчика по замене водопровода под Оренбургом оштрафовали
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Подрядчика по замене водопровода под Оренбургом оштрафовали 

ProOren 1 час назад
Накануне в Промышленном райсуде областного центра приняли решение по иску к ООО «СК-Престиж», похитившему бюджетные средства.
Как рассказали в областной прокуратуре, в ноябре-декабре 2013 года организация представила документы, содержащие заведомо ложные сведения о реконструкции водопровода в поселке Экспериментальный Оренбургского района. Установлено, что «СК-Престиж» при этом похитил из регионального бюджета около 650 тыс. рублей.
Суд квалифицировал действия как мошенничество. При этом уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Прокурор потребовал взыскать указанную сумму, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. На тот момент они составили около 250 тыс. рублей.
Суд первой инстанции взыскал с ответчика сумму похищенных бюджетных денег. В удовлетворении остальных требований было отказано. Далее прокурор направил апелляцию. В Оренбургском облсуде представление удовлетворили.
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