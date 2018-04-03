Ещё
В Оренбурге с экс-чиновницы за мошенничество взыскан причиненный ущерб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге с экс-чиновницы за мошенничество взыскан причиненный ущерб 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Бывший главный бухгалтер МУП «ЖКХ» Северного района по решению суда обязана возместить причиненный коррупционными действиями ущерб.
В июне 2016 года суд признал чиновницу виновной в мошенничество с использованием служебного положения и приговорил ее к штрафу на сумму 120 тысяч рублей. Были похищены деньги предприятия путем составления и предъявления к оплате фиктивных документов о приобретении товарно-материальных ценностей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Во время судебных разбирательств фигурантка дела выплатила 64 тысячи рублей, остальная часть причиненного ущерба не была возмещена. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая потребовала взыскать долг. Благодаря этому ущерб предприятию возмещен в полном объеме.
АиФ-Оренбург: последние новости
Известная алкогольная компания отсудила у оренбуржцев 89 млн рублей В Бузулуке бизнесмен и инспектор ДПС заплатят 900 тысяч за взятку Недетские последствия: орчанам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу колясок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя118
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт244
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами104
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ109
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»468
Видео
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение