В Оренбурге с экс-чиновницы за мошенничество взыскан причиненный ущерб

Бывший главный бухгалтер МУП «ЖКХ» Северного района по решению суда обязана возместить причиненный коррупционными действиями ущерб.

В июне 2016 года суд признал чиновницу виновной в мошенничество с использованием служебного положения и приговорил ее к штрафу на сумму 120 тысяч рублей. Были похищены деньги предприятия путем составления и предъявления к оплате фиктивных документов о приобретении товарно-материальных ценностей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.