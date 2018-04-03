В Оренбурге с экс-чиновницы за мошенничество взыскан причиненный ущерб 

Бывший главный бухгалтер МУП «ЖКХ» Северного района по решению суда обязана возместить причиненный коррупционными действиями ущерб.
В июне 2016 года суд признал чиновницу виновной в мошенничество с использованием служебного положения и приговорил ее к штрафу на сумму 120 тысяч рублей. Были похищены деньги предприятия путем составления и предъявления к оплате фиктивных документов о приобретении товарно-материальных ценностей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Во время судебных разбирательств фигурантка дела выплатила 64 тысячи рублей, остальная часть причиненного ущерба не была возмещена. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая потребовала взыскать долг. Благодаря этому ущерб предприятию возмещен в полном объеме.