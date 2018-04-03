Предполагаемый убийца екатеринбургской школьницы знакомится с материалами дела

Расследование уголовного дела в отношении Андрея Черняева , обвиняемого в расправе над 14-летней екатеринбурженкой, находится в завершающей стадии.

После того, как обвиняемый закончит знакомство с материалами, дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Преступление было совершено в сентябре 2011 года. Школьница ушла гулять с друзьями и не вернулась. На следующее утро прохожие обнаружили ее изрезанное тело на школьном стадионе на улице Белореченской. Экспертиза показала, что девочка была изнасилована.

Предполагаемого убийцу задержали лишь спустя 5,5 лет — 10 мая 2017 года.