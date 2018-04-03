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Предполагаемый убийца екатеринбургской школьницы знакомится с материалами дела
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Предполагаемый убийца екатеринбургской школьницы знакомится с материалами дела 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Расследование уголовного дела в отношении Андрея Черняева, обвиняемого в расправе над 14-летней екатеринбурженкой, находится в завершающей стадии.
"Черняев начал знакомиться с материалами дела. Оно большое, так что, затянется надолго", — сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
После того, как обвиняемый закончит знакомство с материалами, дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Преступление было совершено в сентябре 2011 года. Школьница ушла гулять с друзьями и не вернулась. На следующее утро прохожие обнаружили ее изрезанное тело на школьном стадионе на улице Белореченской. Экспертиза показала, что девочка была изнасилована.
Предполагаемого убийцу задержали лишь спустя 5,5 лет — 10 мая 2017 года.
Ранее по теме: Полиграф разоблачил обвиняемого в убийстве школьницы в Екатеринбурге В Екатеринбурге поймали предполагаемого убийцу школьницы
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