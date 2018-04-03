Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам

Там добавили, что задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж». «Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем. Ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статье УК РФ „Госизмена“, — уточнили в пресс-службе.