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Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
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Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из управлений ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю и по Омской области пресекли передачу секретных военных карт иностранной стороне. Об этом сообщили во вторник в пресс— службе УФСБ по Свердловской области.
"Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения. Так, одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж». «Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем. Ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статье УК РФ „Госизмена“, — уточнили в пресс-службе.
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