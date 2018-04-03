Председателю нижегородской ассоциации частных перевозчиков снова продлили арест 

Он останется под стражей до 3 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородского районного суда.
Напомним, Ковалев обвиняется в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека. Изначально его заключили под стражу до 3 декабря прошлого года, затем суд продлили арест до 3 апреля.
Ковалев и его защитник ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест, однако, суд отказал им, указав в обосновании, что председатель ассоциации частных перевозчиков обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и, находясь на свободе, может скрыться от правоохранительных органов и продолжить заниматься незаконной деятельностью.
30 марта районный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Ковалеву срок содержания под стражей.
Напомним, вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин останется под арестом до 17 мая.