Председателю нижегородской ассоциации частных перевозчиков снова продлили арест

Он останется под стражей до 3 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородского районного суда.

Напомним, Ковалев обвиняется в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека. Изначально его заключили под стражу до 3 декабря прошлого года, затем суд продлили арест до 3 апреля.

Ковалев и его защитник ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест, однако, суд отказал им, указав в обосновании, что председатель ассоциации частных перевозчиков обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и, находясь на свободе, может скрыться от правоохранительных органов и продолжить заниматься незаконной деятельностью.

30 марта районный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Ковалеву срок содержания под стражей.