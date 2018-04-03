ФСБ опубликовала видео задержания взяточника на границе

В Карасуке Новосибирской области в офисе, где проводилось оформление сертификатов, изъяты средства электронно-вычислительной техники, документы, подтверждающие ведение противоправной деятельности и бланки строгой отчетности фитосанитарных сертификатов.

«В отношении 37-летнего инспектора возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — «Получение взятки» и «Служебный подлог», — добавил представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин . — По данным следствия, инспектор оформил семь сертификатов на 140 тонн картофеля, перевозимого на семи грузовых автомобилях из России в Казахстан . Мужчина внес заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, по которым экспертиза о карантинном фитосанитарном состоянии продукции не проводится. За это чиновник от предпринимателя получил взятку в сумме 17 тысяч рублей». После получения взятки инспектор задержан и сейчас находится под стражей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.