Уфимец убил приятеля и забыл об этом

Уфе задержали 59-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Вот только улыбчивый уфимец никакого убийства вспомнить не может.

Само происшествие случилось 1 апреля в одной из квартир на улице Кирова в Советском районе. Как выяснили сотрудники полиции, 58-летний хозяин жилья пригласил к себе 59-летнего друга, а в ходе застолья между ними возник конфликт. Собутыльник взял со стола нож и вонзил его в сердце хозяина дома. После убийства уфимец скрылся с места преступления и гулял на свободе четыре дня.

— Сегодня его задержали. Начали допрашивать. Выяснилось, что он помнит, как выпивал с приятелем, а вот драка и убийство начисто из его памяти стерлись, — сообщил Ufa1 источник.