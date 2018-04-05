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Уфимец убил приятеля и забыл об этом
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Уфимец убил приятеля и забыл об этом 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе задержали 59-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Вот только улыбчивый уфимец никакого убийства вспомнить не может.
Само происшествие случилось 1 апреля в одной из квартир на улице Кирова в Советском районе. Как выяснили сотрудники полиции, 58-летний хозяин жилья пригласил к себе 59-летнего друга, а в ходе застолья между ними возник конфликт. Собутыльник взял со стола нож и вонзил его в сердце хозяина дома. После убийства уфимец скрылся с места преступления и гулял на свободе четыре дня.
— Сегодня его задержали. Начали допрашивать. Выяснилось, что он помнит, как выпивал с приятелем, а вот драка и убийство начисто из его памяти стерлись, — сообщил Ufa1 источник.
Дело передали в Следственный комитет для расследования.
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