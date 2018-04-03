Следственный комитет: Цепочка лиц, причастных к осуществлению теракта в петербургском метро установлена и «находится в работе»

Вся цепочка лиц, причастных к совершению теракта в петербургском метро, случившемуся ровно год назад, установлена сотрудниками СК и ФСБ РФ . Речь идет о заказчике, организаторе и исполнителях взрыва, заявила сегодня пресс-служба Следственного комитета России

Отмечается, что террористический акт запланирован и осуществлен одним из радикальных исламистских сообществ. Особенностью, доставившей сложности следователям, стало использование злоумышленниками современных коммуникационных каналов, поскольку заказчик, организатор и исполнители взрыва не были лично знакомы, не встречались, общаясь исключительно виртуально.

Именно тщательный анализ этих «электронных следов» позволил быстро установить и изобличить всех участников преступной группы. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 11 человек, все они содержатся под стражей.