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Следственный комитет: Цепочка лиц, причастных к осуществлению теракта в петербургском метро установлена и «находится в работе»
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Следственный комитет: Цепочка лиц, причастных к осуществлению теракта в петербургском метро установлена и «находится в работе» 

Интересант 38 минут назад
Вся цепочка лиц, причастных к совершению теракта в петербургском метро, случившемуся ровно год назад, установлена сотрудниками СК и ФСБ РФ. Речь идет о заказчике, организаторе и исполнителях взрыва, заявила сегодня пресс-служба Следственного комитета России.
Отмечается, что террористический акт запланирован и осуществлен одним из радикальных исламистских сообществ. Особенностью, доставившей сложности следователям, стало использование злоумышленниками современных коммуникационных каналов, поскольку заказчик, организатор и исполнители взрыва не были лично знакомы, не встречались, общаясь исключительно виртуально.
Именно тщательный анализ этих «электронных следов» позволил быстро установить и изобличить всех участников преступной группы. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 11 человек, все они содержатся под стражей.
Напомним, что 3 апреля прошлого года в петербургском метрополитене в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» сработало взрывное устройство, еще одно было обезврежено. В результате теракта погибли 16 человек, в том числе и сам террорист-смертник Акбаржон Джалилов.
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