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Глава Минкомсвязи: не стоит политизировать арест владельцев группы «Сумма» Магомедовых
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Глава Минкомсвязи: не стоит политизировать арест владельцев группы «Сумма» Магомедовых 

ТАСС 33 минуты назад
Глава Минкомсвязи РФ Никифоров считает, что не стоит политизировать арест владельцев группы «Сумма» Магомедовых, а надо дождаться решения суда.
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