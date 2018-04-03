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Южноуральца отправили в колонию за контрабанду 162 килограммов травки в мешках с отрубями
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Южноуральца отправили в колонию за контрабанду 162 килограммов травки в мешках с отрубями 

74.ru 42 минуты назад
Фото: 74.ru
Челябинский областной суд отправил южноуральца в колонию на 16 лет за незаконный оборот более 162 килограммов марихуаны. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
В ноябре 2016 года мужчина незаконно сбыл в Башкирии 4,7 килограмма марихуаны. Спустя полгода наркотик обнаружили и изъяли у покупателя в Нагайбакском районе.
— Кроме того, злоумышленник приобрёл более 158 килограммов марихуаны, которую с сообщником хранил в ангаре в Костанайской области для дальнейшей транспортировки и продажи в России, — добавила Наталья Мамаева. — В мае 2017 года ничего не знавший о намерениях сообщников водитель грузовика перевёз из Казахстана в Россию 15 мешков с отрубями, в которых был спрятан наркотик.
При досмотре на границе травку обнаружили. Преступников задержали.
Суд признал южноуральца виновным по пункту «г» части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 229.1 (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подсудимого отправили в колонию строгого режима на 16 лет.
В декабре прошлого года на Южном Урале осудили заказчика партии марихуаны. За покушение на незаконную перевозку наркотиков его на шесть лет отправили в колонию строгого режима. Другому соучастнику назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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