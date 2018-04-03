Южноуральца отправили в колонию за контрабанду 162 килограммов травки в мешках с отрубями

Челябинский областной суд отправил южноуральца в колонию на 16 лет за незаконный оборот более 162 килограммов марихуаны. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В ноябре 2016 года мужчина незаконно сбыл в Башкирии 4,7 килограмма марихуаны. Спустя полгода наркотик обнаружили и изъяли у покупателя в Нагайбакском районе.

— Кроме того, злоумышленник приобрёл более 158 килограммов марихуаны, которую с сообщником хранил в ангаре в Костанайской области для дальнейшей транспортировки и продажи в России , — добавила Наталья Мамаева . — В мае 2017 года ничего не знавший о намерениях сообщников водитель грузовика перевёз из Казахстана в Россию 15 мешков с отрубями, в которых был спрятан наркотик.

При досмотре на границе травку обнаружили. Преступников задержали.

Суд признал южноуральца виновным по пункту «г» части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 229.1 (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подсудимого отправили в колонию строгого режима на 16 лет.

В декабре прошлого года на Южном Урале осудили заказчика партии марихуаны. За покушение на незаконную перевозку наркотиков его на шесть лет отправили в колонию строгого режима. Другому соучастнику назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.