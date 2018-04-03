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В Приморье у пенсионера украли 90-килограммовую ванну
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В Приморье у пенсионера украли 90-килограммовую ванну 

Prim.News 39 минут назад
Фото: Vladnews.ru
Унести её злоумышленники так и не смогли.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение 71-летнего местного жителя. Пенсионер рассказал о том, что неизвестные лица похитили его имущество с дачного участка.
Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Полицейские осмотрели место, опросили потерпевшего и собрали все необходимые улики. Установлено, что с участка исчезли металлические столбы, арматура и труба. Также злоумышленники ухитрились похитить 90-киллограмовую ванну, но далеко унести не смогли и бросили её в 50 метрах от дачи потерпевшего.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенное имущество в пункте приёма металла. По горячим следам полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей.
В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Они пояснили, что заранее спланировали кражу. Они знали, что из-за плохой погоды дачников не будет на участках. Так, они собрали металлические изделия общем весом в 750 кг и вывезли на взятым в аренду грузовике на металлоприемный пункт. Всего злоумышленники совершили хищения на пяти дачных участках.
Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище). Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемых к совершению преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба МОМВД России «Дальнегорский».
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