В Приморье у пенсионера украли 90-килограммовую ванну

Унести её злоумышленники так и не смогли.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение 71-летнего местного жителя. Пенсионер рассказал о том, что неизвестные лица похитили его имущество с дачного участка.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Полицейские осмотрели место, опросили потерпевшего и собрали все необходимые улики. Установлено, что с участка исчезли металлические столбы, арматура и труба. Также злоумышленники ухитрились похитить 90-киллограмовую ванну, но далеко унести не смогли и бросили её в 50 метрах от дачи потерпевшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенное имущество в пункте приёма металла. По горячим следам полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Они пояснили, что заранее спланировали кражу. Они знали, что из-за плохой погоды дачников не будет на участках. Так, они собрали металлические изделия общем весом в 750 кг и вывезли на взятым в аренду грузовике на металлоприемный пункт. Всего злоумышленники совершили хищения на пяти дачных участках.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище). Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемых к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба МОМВД России «Дальнегорский».