Иномарку почти за 6 млн руб угнали на юго‑востоке Москвы

По его словам, в службу «02» поступило сообщение от неработающего гражданина о краже автомобиля по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный по указанному адресу совершил кражу аавтомобиля Mercedes-Benz GLS 400», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 5,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.