В Федерации профсоюзов РТ сообщили о смерти мужа Татьяны Водопьяновой 

Супруг руководителя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяны Водопьяновой скончался в результате сердечного приступа, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу федерации. Водопьянова в день ухода мужа из жизни находилась на лечении в Москве, добавляет пресс-секретарь. В браке Водопьяновы прожили 40 лет. Напомним, Татьяна Водопьянова подозревается в коммерческом подкупе. Следствие ранее заявило, что она требовала от руководства санатория «Бакирово» страховать свою жизнь, а затем получала страховой бонус по истечении срока договора. Водопьянова сейчас отрицает свою вину, она заявила, что показания дала под давлением следователей. Ранее сообщалось, что глава Федерации профсоюзов РТ была госпитализирована с гипертоническим кризом.