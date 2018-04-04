Поножовщина на Лесобазе: 28-летний тюменец, повздоривший с незнакомцем, попал в реанимацию

На место мужских разборок у продуктового магазина вечером 2 апреля прибыл наряд патрульно-постовой службы. Как выяснилось, повздорили на Лесобазе два абсолютно незнакомых друг другу тюменца. Один из них получил проникающее ножевое ранение.

— По горячим следам задержан подозреваемый — 38-летний ранее судимый житель нашего города. Вместе с пострадавшим они находились в магазине на Стартовой, 5, когда между ними возник конфликт. Подозреваемый случайно задел незнакомца, но тут же за это извинился. Но тот обидчика не простил: вывел его из магазина и дал пощёчину. В ответ получил удар в живот карманным складным ножом. После этого владелец оружия скрылся с места преступления, — рассказала 72.ru пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.

Очевидцы случившегося позвонили в скорую в 21:15. Уже через 10 минут бригада медиков была на месте.

— Пациента с проникающим ножевым ранением доставили в ОКБ № 2, где ему оказали всю необходимую помощь. Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как среднетяжелое. В ближайшее время его переведут в обычное профильное отделение больницы, — уточнила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

В отношении любителя решать конфликты с помощью ножа возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За это ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Меру наказания выберет суд.