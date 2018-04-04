Ещё
Поножовщина на Лесобазе: 28-летний тюменец, повздоривший с незнакомцем, попал в реанимацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поножовщина на Лесобазе: 28-летний тюменец, повздоривший с незнакомцем, попал в реанимацию 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На место мужских разборок у продуктового магазина вечером 2 апреля прибыл наряд патрульно-постовой службы. Как выяснилось, повздорили на Лесобазе два абсолютно незнакомых друг другу тюменца. Один из них получил проникающее ножевое ранение.
— По горячим следам задержан подозреваемый — 38-летний ранее судимый житель нашего города. Вместе с пострадавшим они находились в магазине на Стартовой, 5, когда между ними возник конфликт. Подозреваемый случайно задел незнакомца, но тут же за это извинился. Но тот обидчика не простил: вывел его из магазина и дал пощёчину. В ответ получил удар в живот карманным складным ножом. После этого владелец оружия скрылся с места преступления, — рассказала 72.ru пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.
Очевидцы случившегося позвонили в скорую в 21:15. Уже через 10 минут бригада медиков была на месте.
— Пациента с проникающим ножевым ранением доставили в ОКБ № 2, где ему оказали всю необходимую помощь. Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как среднетяжелое. В ближайшее время его переведут в обычное профильное отделение больницы, — уточнила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.
В отношении любителя решать конфликты с помощью ножа возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За это ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Меру наказания выберет суд.
72.ru: последние новости
Жительница Тюменской области отправится в колонию за неявку на принудительные работы Бывшего проректора ТИУ Александра Ошибкова отправили в колонию на шесть лет Исполосовали ножами и скинули с балкона: подробности убийства тюменца в Заречном
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив706
Путин заявил о полном разгроме ИГ173
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России25
Звезда «Папиных дочек» стал жертвой «черных риелторов»33
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение