В Саратове командира полка ДПС уличили в превышении полномочий 

По данным пресс-службы СУ СКР региона, летом 2017 года командир полка ДПС дал указание подчиненному сотруднику о вынесении необоснованного постановления. Речь идет о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении знакомой полицейского, которая нарушила правила дорожного движения.
Позже об этом стало известно сотрудникам регионального УФСБ, которые впоследствии и возбудили уголовное дело против командира полка ДПС.
По факту нарушения назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника правоохранительных органов будет доказана, он будет уволен с занимаемой должности. Ранее уже сообщалось о похожем случае с участием сотрудников правоохранительных органов Саратова. В феврале текущего года гражданка Молдовы, которая обвинялась в убийстве мужа, пыталась дать взятку начальнику ОП МВД РФ по Аткарскому району.