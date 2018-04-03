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В Нижнем Новгороде задержана банда наркоторговцев из ближнего зарубежья
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В Нижнем Новгороде задержана банда наркоторговцев из ближнего зарубежья 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Этническую группу наркоторговцев задержали полицейские в Нижнем Новгороде. Граждане из ближнего зарубежья осуществляли на территории города сбыт запрещенных веществ посредством так называемых закладок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В середине февраля в Московском районе был задержан мужчина, у которого полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом массой 1,816 грамма. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что он входит в преступную группу, которая причастна к распространению наркотиков бесконтактным способом.
Вскоре полицейским удалось задержать еще пятерых членов банды. В их квартирах были проведены обыски. Полицейские обнаружили оптовую партию не расфасованного наркотика, весы, упаковочный материал, блокноты с адресами, сотовый телефон с сим-картами и пластиковую тарелку с запрещенным веществом. Всего в рамках расследования у подозреваемых изъяли 67 свертков с наркотиком и более 700 граммов запрещенных средств, как в подготовленном к сбыту виде, так и в не расфасованном.
В настоящее время четверо подозреваемых заключены под стражу, еще одна находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Напомним, нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы за попытку сбыта наркотиков.
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