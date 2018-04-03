Более 700 грамм наркотиков нашли у пятерых иностранцев в Нижнем Новгороде

Более 700 грамм наркотиков нашли у членов организованной преступной группировки в Нижнем Новгороде, в состав которой входили пятеро иностранных граждан.

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД

15 февраля в Московском районе был задержан уроженец ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у него был изъят сверток с порошкообразным веществом общей массой 1,816 грамма.

Позднее было установлено, что задержанный состоит в ОПГ, члены которой занимаются распространением наркотиков бесконтактным способом.

Были установлены личности еще четырех участников группировки, по месту жительства которых прошли обыски. У подозреваемых изъяты более 700 грамм наркотика, в том числе расфасованного в 67 свертков, а также весы, упаковочный материал, сотовый телефон, сим-карты, банковские кар-ты, блокноты с адресами,

Четверо наркодилеров заключены под стражу, а одна из подозреваемых находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.