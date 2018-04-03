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Серийного квартирного вора задержали в Подмосковье
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Серийного квартирного вора задержали в Подмосковье 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали уроженца Средней Азии, которого подозревают в совершении серии квартирных краж в подмосковном Протвине, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полицейскими установлено, что злоумышленник с помощью отмычек вскрывал входные двери квартир, незаконно проникал в помещения, откуда похищал ювелирные украшения и денежные средства граждан.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан по месту своего временного проживания. При проведении обыска оперативниками обнаружена и изъята часть похищенного имущества и инструменты, используемые при совершении преступлений», — сказала Петрова.
Она добавила, что была установлена причастность правонарушителя к совершению 15 аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории городского округа Протвино. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.
Следственным отделом ОМВД по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
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