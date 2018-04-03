Серийного квартирного вора задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали уроженца Средней Азии, которого подозревают в совершении серии квартирных краж в подмосковном Протвине, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области

Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова , полицейскими установлено, что злоумышленник с помощью отмычек вскрывал входные двери квартир, незаконно проникал в помещения, откуда похищал ювелирные украшения и денежные средства граждан.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан по месту своего временного проживания. При проведении обыска оперативниками обнаружена и изъята часть похищенного имущества и инструменты, используемые при совершении преступлений», — сказала Петрова.

Она добавила, что была установлена причастность правонарушителя к совершению 15 аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории городского округа Протвино . Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.