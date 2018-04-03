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Транспортные полицейские Амурской области выявили факт незаконного хранения наркотиков
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Транспортные полицейские Амурской области выявили факт незаконного хранения наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 58 минут назад
Сотрудниками патрульно-постовой службы Белогорского линейного отдела по подозрению в совершении административного правонарушения задержана жительница Хабаровска 1981 года рождения, у которой в ходе досмотра личных вещей обнаружены наркотики в крупном размере.
Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством — «гашишное масло», массой 53,10 грамма.
В настоящее время следственным отделом Белогорского ЛО МВД России на транспорте в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.
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