В Перми после смерти младенца от упавшего снега задержали руководителей УК

Перми на 48 часов задержали директора ООО «УК „Гарант“ Алексея Рямова, а также инженера управляющей компании. Они проходят в качестве подозреваемых в уголовном деле, которое СКР по Пермскому краю возбудил после гибели девятимесячной девочки. Она умерла через несколько дней после того, как на неё упала глыба льда с крыши дома по Маршала Рыбалко, 111.

»В ближайшие два дня суд должен вынести директору и инженеру меру пресечения», — сообщил «АиФ-Прикамье» руководитель Следственного отдела по Кировскому району Перми Антон Фотин.

Отметим, что свою внеплановую проверку «УК „Гарант“ после трагедии провела Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края.

»Во время проверки инспектор обнаружил снежный свес на торце дома, а также несколько сосулек над вторым подъездом. Управляющей компании выдали предписания устранить нарушения в ближайшее время», — сообщили в инспекции.

Напомним, 2 апреля осколок льда упал на коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. В результате она получила тяжелейшие травмы, спустя два дня малышка умерла в краевой детской клинической больницы. СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».