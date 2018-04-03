Бойцы СОБРа задержали подозреваемых в ограблении бизнесмена в Строгино на 1 млн руб.

Столичная полиция раскрыла ограбление предпринимателя в районе Строгино, подозреваемые задержаны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился заместитель директора организации, который заявил, что у него вымогают 6 млн руб. «В ходе проверки выяснилось, что в конце декабря 2017 г. на ул. Маршала Прошлякова двое неизвестных подсели в автомобиль Range Rover, которым управлял заявитель. Угрожая мужчине насилием, незнакомцы открыто похитили у него наручные часы и 6 тыс. евро, после чего скрылись», — сказали в пресс-службе, уточнив, что материальный ущерб превысил 1 млн руб.

Днем 2 апреля на 79 км МКАД сотрудники полиции вместе с бойцами СОБРа задержали двоих подозреваемых 1972 и 1979 гг. рождения, которых изобличили в содеянном. По данным столичного главка, против задержанных возбудили уголовное дело о грабеже, ведется следствие.