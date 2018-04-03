Школьник украл из магазина Саратова туалетную воду

Сумма ущерба от кражи брендового парфюма составила 4 090 рублей.

В понедельник, 2 апреля, 32-летний мужчина сообщил в полицию о краже из магазина на проспекте Кирова. Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД , 16-летний подросток вынес дорогую туалетную воду.

Однако далеко воришке уйти не удалось: его по горячим следам задержали сами сотрудники магазина.

Девятиклассника передали прибывшим на место стражам порядка. Теперь на парнишку заведено уголовное дело о краже. Школяр уже дал признательные показания. С вставшего на скользкую дорожку подростка взято обязательство о явке.