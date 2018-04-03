Ещё
Школьник украл из магазина Саратова туалетную воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьник украл из магазина Саратова туалетную воду 

Новости Саратова 45 минут назад
Фото: Новости Саратова
Сумма ущерба от кражи брендового парфюма составила 4 090 рублей.
В понедельник, 2 апреля, 32-летний мужчина сообщил в полицию о краже из магазина на проспекте Кирова. Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД, 16-летний подросток вынес дорогую туалетную воду.
Однако далеко воришке уйти не удалось: его по горячим следам задержали сами сотрудники магазина.
Девятиклассника передали прибывшим на место стражам порядка. Теперь на парнишку заведено уголовное дело о краже. Школяр уже дал признательные показания. С вставшего на скользкую дорожку подростка взято обязательство о явке.
Новости Саратова: последние новости
Саратовцев потянуло на халявное пенное Саратовский Фантомас потрошит банкоматы Руководитель «скорой» в Саратове заставлял подчиненных строить дачу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность153
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Киевский прокурор появился на телевидении голым89
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя149
Семью Нетребко выгнали из театра37
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение