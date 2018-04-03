Ещё
Зауральский чиновник отправится на скамью подсудимых за пьяную езду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зауральский чиновник отправится на скамью подсудимых за пьяную езду 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уголовное дело в отношении главы одного из сельсоветов Петуховского района ушло в суд. Чиновник обвиняется по статье 264.1 УК РФ.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, ранее за вождение в нетрезвом виде чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишили права управления транспортными средствами.
Несмотря на это, в феврале 2018 года мужчина снова выпил и сел за руль. Во время поездки по оживленной улице его остановили сотрудники ДПС.
Чиновник признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Фото: Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Юноши в масках нападали на прохожих в Екатеринбурге Экс-сотрудник РЖД из Кургана признался в эксплуатации подчиненных на даче Калининградец убил собаку из-за ссоры с женой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя69
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»318
Российская «Дрель» напугала британцев74
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев537
Что делает спецназ США у российских границ89
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение