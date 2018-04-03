Зауральский чиновник отправится на скамью подсудимых за пьяную езду 

Уголовное дело в отношении главы одного из сельсоветов Петуховского района ушло в суд. Чиновник обвиняется по статье 264.1 УК РФ.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, ранее за вождение в нетрезвом виде чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишили права управления транспортными средствами.
Несмотря на это, в феврале 2018 года мужчина снова выпил и сел за руль. Во время поездки по оживленной улице его остановили сотрудники ДПС.
Чиновник признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Фото: Евгений Поторочин