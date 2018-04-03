Скандал года: костромской полицейский сажал людей ради карьеры

Шарье будут судить бывшего начальника местного отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков, узнал KOSTROMA.TODAY. Он, судя по всему, обвинял невиновных людей ради повышения раскрываемости.

По версии следствия, действовал старший оперуполномоченный Шарьинского отдела УФСКН с октября 2015 по январь 2016 года.

Таким образом полицейский хотел повысить раскрываемость преступлений, чтобы получить премии.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального СУ СКР , мужчина попросил знакомого, чтобы он нашел ему человека, который доставит сумку с места на место. Человек был найден — он взял сумку и отправился по нужному адресу. Но по дороге к нему подошли полицейские и попросили показать содержимое. Ни о чем не подозревающий шарьинец открыл сумку. А там было 1,5 килограмма маковой соломки.

На допросе мужчина сказал, что ничего не знал о грузе, что его просто попросили. Но мужчине не поверили. В июле 2016 года суд приговорил его к 6 годам и 9 месяцам колонии. Шарьинец сидит до сих пор.

Между тем, полицейского, который придумал эту схему, вскоре повысили. Он стал начальником. И, по версии следствия, продолжал свою деятельность.

Уже будучи начальником шарьинского отделения по контролю за оборотом наркотиков, он самолично создал «банду наркоторговцев». Происходило это с февраля по май 2017 года.

По версии следствия, вместе со своим знакомым оперуполномоченным он склонил троих шарьинцев к употреблению наркотиков и даже обеспечил ингредиентами для приготовления «винта». После этого мужчин задержали с поличным за организацию наркопритона.

Как видим, полицейский действовал с размахом. Однако позже информация о нем и его коллеге дошла до службы собственной безопасности полиции. Материалы передали следственному комитету.

Против бывшего начальника отделения возбудили несколько уголовных дел. Отметим, что до суда он находится не в изоляторе, а под домашним арестом.

Кстати, несчастный житель Шарьи, которого за передачу сумки обвинили в наркоторговле, продолжает сидеть в колонии. И находиться он там будет до тех пор, пока суд не признает бывшего начальника полиции виновным. В этом случае можно будет говорить о пересмотре дела.