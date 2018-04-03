СК установил причастных к теракту в петербургском метро

Членов одной из исламистских группировок обвинили в совершении теракта в метро Санкт‐Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, арестованы 11 человек, в том числе заказчик, организатор и исполнители.

Удалось установить всю цепочку лиц, причастных к этому преступлению, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот террористический акт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ

Она отметила, что все обвиняемые сейчас содержатся под стражей. При этом заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы между собой и связывались «с помощью современных средств коммуникации».

Представитель СК добавила, что установить всех участников преступной группы удалось благодаря тщательному анализу так называемых электронных следов.

Петренко не назвала имен, других персональных данных арестованных и наименования террористической организации, в которой те состояли, добавив, что уголовное дело находится в завершающей стадии.

Жертвами теракта стали 16 человек, в том числе террорист. Ранения получили более 50 жителей северной столицы. В декабре 2017 года московская полиция задержала отца предполагаемых организаторов теракта.