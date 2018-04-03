Мосгорсуд начал слушание дела подозреваемых в теракте в метро Петербурга

Московском городском суде началось слушание по делу в отношении пятерых подозреваемых в совершении теракта в метро Санкт‐Петербурга, который произошел год назад. Об этом сообщил корреспондент «360».

В ходе заседания суд примет решение о продлении срока заключения под стражу для всех фигурантов дела. Ни один из них не имеет судимости.

В числе подозреваемых находятся и братья Азимовы. Одного из них — Аброра Азимова — считают организатором террористического акта.

Трагедия в метро

произошла ровно год назад, 3 апреля. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический

институт-2 » в 14:33 прогремел взрыв.

Еще один, на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить. Правоохранительные органы своевременно нашли и обезвредили находившееся там взрывное устройство.

При теракте погибли 16 человек, в том числе и сам террорист-смертник

Санкт-Петербурге

почтили память жертв событий 3 апреля 2017 года. Горожане принесли цветы к станции метро «Технологический институт». Стихийный мемориал возник у выхода со станции в день трагедии.