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Мосгорсуд начал слушание дела подозреваемых в теракте в метро Петербурга
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Мосгорсуд начал слушание дела подозреваемых в теракте в метро Петербурга 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Московском городском суде началось слушание по делу в отношении пятерых подозреваемых в совершении теракта в метро Санкт‐Петербурга, который произошел год назад. Об этом сообщил корреспондент «360».
В ходе заседания суд примет решение о продлении срока заключения под стражу для всех фигурантов дела. Ни один из них не имеет судимости.
В числе подозреваемых находятся и братья Азимовы. Одного из них — Аброра Азимова — считают организатором террористического акта.
Трагедия в метро
Санкт-Петербурга
произошла ровно год назад, 3 апреля. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический
институт-2  » в 14:33 прогремел взрыв.
Еще один, на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить. Правоохранительные органы своевременно нашли и обезвредили находившееся там взрывное устройство.
При теракте погибли 16 человек, в том числе и сам  террорист-смертник
Акбарджон Джалилов.
Санкт-Петербурге
почтили память жертв событий 3 апреля 2017 года. Горожане принесли цветы к станции метро «Технологический институт». Стихийный мемориал возник у выхода со станции в день трагедии.
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